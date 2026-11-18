Вдова бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина Маруся Левкина рассказала 5-tv.ru, как младшая дочь Ника помогает ей жить после смерти мужа. По ее словам, глядя на девочку, она видит продолжение любимого человека.

«А сейчас еще больше, наверное, и острее понимаешь, для чего она была подарена. Потому что я бы, наверное, не смогла прожить дальше этой жизни без него. А глядя в ее глаза, я вижу вот это отражение, вот этот свет, вот эту любовь», — сообщила 5-tv.ru Маруся.

В Москве прошел квартирник памяти Владимира Левкина

Встречу приурочили ко второй годовщине смерти артиста: он ушел из жизни 17 ноября 2024 года. Вместо траурного вечера вдова собрала родных, друзей и коллег, чтобы вспомнить музыканта через музыку, стихи и истории из семейной жизни.

Одной из главных тем вечера стало наследие, которое Владимир оставил после себя. Особое место в нем занимает младшая дочь Ника. Маруся призналась 5-tv.ru, что появление девочки на свет стало для них с мужем настоящим чудом. В тот период Владимир только-только выписался из больницы, и даже врачи удивлялись, что беременность завершилась рождением ребенка. Супруги также ходили к Поясу Богородицы и верили, что Ника стала особым подарком свыше.

Ника выступила на квартирнике

Сама Ника тоже вышла на сцену: исполнила песни вместе с мамой и выступила сольно. Девочка занимается академическим вокалом, выступает в театре-студии «Непоседы» и выходит на большие сцены.

Старшая дочь Владимира Виктория прочитала стихотворение отца о солдатах. На вечер она пришла вместе со своей мамой Мариной — первой женой музыканта. Сестра артиста Ирина также присоединилась к памятной встрече: она прочитала стихотворение одной из поклонниц, посвященное Владимиру. Кроме того, Ирина — семейный фотограф, именно она запечатлела многие важные события и фотосессии Левкиных-Чертовкиных.

После смерти Владимира его близкие продолжают держаться друг за друга, а Ника — развивать творческое наследие отца. Девочка занимается академическим вокалом, выступает в театре-студии «Непоседы» и выходит на большие сцены. Маруся ранее рассказывала 5-tv.ru, что в дочери особенно заметны талант и характер Владимира: «В ней говорит папа».

Таким образом, квартирник стал не только вечером воспоминаний, но и семейной историей о том, что остается после человека. Для Маруси это прежде всего дочь, в чьих глазах она по-прежнему видит отражение любимого мужа.

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