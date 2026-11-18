На торжественном приеме в китайском Шэньчжэне, организованном в честь участников саммита АТЭС, вокруг президента России Владимира Путина собралась многочисленная группа зарубежных лидеров. Об этом 18 ноября журналистам рассказал помощник российского главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, российский президент успел пообщаться с несколькими представителями иностранных делегаций, обсудить актуальные вопросы и затронуть темы, представляющие взаимный интерес.

«Владимира Владимировича обступила большая толпа лидеров. И со многими он успел перекинуться словами, что-то сказать, о чем-то договориться», — цитирует Ушакова агентство «Интерфакс».

Помощник президента уточнил, что среди участников коротких бесед были президент США Дональд Трамп и президент Индонезии Прабово Субианто.

Ранее Владимир Путин прибыл на официальный прием, который состоялся от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь глав экономик — участников АТЭС. В рамках мероприятия российскому лидеру были предусмотрены неформальные контакты с зарубежными коллегами. Перед началом приветственного банкета Путин, Трамп и Си Цзиньпин обменялись рукопожатиями.

Кроме того, российский президент провел отдельную беседу с индонезийским лидером Прабово Субианто. Стороны обсудили актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества и отношений между Москвой и Джакартой.

Также состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Как сообщила японская газета Yomiuri Shimbun, переговоры продолжались примерно 30 минут. Основное внимание участники беседы уделили состоянию и перспективам российско-японских отношений.

По словам Юрия Ушакова, на следующий день у российского президента запланирована насыщенная рабочая программа в рамках саммита АТЭС. Ожидается, что в ходе мероприятий Владимир Путин сможет провести дополнительные контакты с руководителями иностранных государств и обсудить вопросы международной повестки.

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