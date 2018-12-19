Совбез РФ: На Россию в 2018 году оказывалось беспрецедентное давление

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Помощник секретаря Совета безопасности РФ назвал основной целью нажима на Москву — вынудить Россию сдать свои позиции на мировой арене.

Фото: www.globallookpress.com

Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал шаги, предпринимаемые со стороны стран Запада в отношении РФ в 2018 году — беспрецедентным давлением.

— В уходящем году на Россию оказывалось беспрецедентное давление в политико-дипломатической, международно-правовой, экономической, информационной сферах. Основной целью этого нажима было вынудить Москву сдать свои позиции на целом ряде ключевых направлений, где наше присутствие неудобно, — цитирует Венедиктова РИА Новости.

По мнению представителя Совбеза, это вызвано, в первую очередь тем, что Россия мешает США и их союзникам продвигать собственные правила игры при проведении политики вмешательства во внутренние дела других стран. Перестраивать в своих интересах мировую политическую и экономическую архитектуры. А потом менять заявленные правила, когда им удобно.

Ранее о мощнейшем давлении на Россию говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее Пятый канал рассказывал об этом.

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