Цена на нефть марки Вrent «обвалилась» на 6% за сутки

, 12:26 117

Сейчас стоимость топлива составляет около 56 долларов за баррель.

Фото: www.globallookpress.com

Цена на нефть марки Вrent снизилась на 6% за сутки и составила около 56 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Такой ценовый обвал произошел впервые с 12 октября 2017 года.

По информации Газета.ru, также на 7,8% упала и цена на нефть марки WTI — 46,5 доллара за баррель.

Как, в свою очередь, пишет РЕН ТВ, падение цен на топливо может быть связано с тем, что рынок боится переизбытка нефти, поскольку накануне США объявили о росте запасов более чем на миллион баррелей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в начале ноября цены на нефть «поползли» вниз после того, как Америка возобновила санкции против Ирана.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

3:58
Видео: Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
3:31
Ида Галич ответила на слухи о ее попытках увести Элджея у Насти Ивлеевой
3:05
Испугалась аттестации: Украинская учительница взяла детей в заложники — видео
2:47
«Добровольный эксгибиционизм» — Песков рассказал почему у Путина нет смартфона
2:26
Блогер, депутат и водитель: Какие профессии интересовали россиян в 2018 году
2:04
Саша Бортич показала своего любовника
1:39
Знаменитый Бэнкси показал видео с новым граффити
1:23
Видео: Серфер «оседлал» гигантскую волну и почти стал мировым рекордсменом
1:05
Видео: Пожар вспыхнул на химическом заводе в Бельгии
1:01
С 20 декабря в России вводится особый противопожарный режим
0:53
«Новизны нет»: Песков прокомментировал заявления Порошенко о Керченском проливе
0:38
Видео: Жители села под Нижним Новгородом скинулись на ремонт местной больницы
0:23
«Трусливую» амфибию назвали в честь Дональда Трампа
0:09
Украинские минометчики обстреляли окраину Донецка
23:58
Владимир Путин стал самой упоминаемой в СМИ персоной в 2018 году
23:46
В России могут отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД
23:35
Госдума завершает осеннюю сессию
23:18
Мутко пошутил, что после него российский спорт можно еще долго разваливать
23:03
Орбакайте растрогала Галину Волчек до слез
22:47
«Не корочки ради» — Илья Авербух рассказал, почему не пошел в политику

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Отличное меню к новогоднему столу от Пятого!

31 декабря специально для своих любимых телезрителей Пятый канал подготовил потрясающую новогоднюю программу из лучших фильмов и любимых хитов 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама