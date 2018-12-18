Цена на нефть марки Вrent «обвалилась» на 6% за сутки

Цена на нефть марки Вrent снизилась на 6% за сутки и составила около 56 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Такой ценовый обвал произошел впервые с 12 октября 2017 года.

По информации Газета.ru, также на 7,8% упала и цена на нефть марки WTI — 46,5 доллара за баррель.

Как, в свою очередь, пишет РЕН ТВ, падение цен на топливо может быть связано с тем, что рынок боится переизбытка нефти, поскольку накануне США объявили о росте запасов более чем на миллион баррелей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в начале ноября цены на нефть «поползли» вниз после того, как Америка возобновила санкции против Ирана.