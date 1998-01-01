Финансист Джордж Сорос стал человеком года по версии Financial Times

Американский финансист и филантроп Джордж Сорос стал человеком года по версии британской газеты Financial Times.

Отмечается, что газета остановила свой выбор именно на Соросе из-за представляющих им ценностей.

— Финансист борется с авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью. Из-за его приверженности к открытости, свободе СМИ и защите прав человека он привлекает на себя гнев авторитарных режимов и все больше популистов, которые продолжают укреплять свое положение, особенно в Европе, — говорится в сообщении.

Джорджу Соросу принадлежит компания Quantum. Почти за 40 лет своей работы фирма заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Также Сорос активно занимается политикой. Однако его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. При этом сам финансист не отрицает, что его деньги помогли провести «оранжевую революцию» на Украине в 2004 году и «евромайдан» в 2013 году.

Ранее Пятый канал сообщал, что вблизи дома Джорджа Сороса в Нью-Йорке обнаружили взрывное устройство.