NASA поблагодарило российских военных за спасение космонавтов

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Военнослужащие ЦВО участвовали в спасении экипажа «Союза МС-10», совершившего аварийную посадку 11 октября 2018 года.

Фото: МО РФ

NASA поблагодарило российских военнослужащих, проводивших поисково-спасательную операцию экипажа космического корабля «Союз МС-10», совершившего аварийную посадку 11 октября 2018 года. Церемония награждения военнослужащих Центрального военного округа состоялась в Казахстане, куда они прибыли для встречи экипажа МКС, возвращающегося на Землю 20 декабря.

— В торжественной обстановке представители Роскосмоса и НАСА поблагодарили экипажи самолетов, вертолетов, поисково-спасательных машин и оперативный расчет управления посадки Центрального военного округа «За выдающуюся поддержку в случае непредвиденных обстоятельств и поддержку экипажа» — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ЦВО.

К государственным и ведомственным наградам за спасение россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга представлены 17 военных, они будут повышены в звании и получат медали «За спасение погибавших» и «За воинскую доблесть».

Как ранее сообщал Пятый канал, 11 октября при запуске ракетоносителя «Союз» произошла первая за 35 лет авария с участием космонавтов. На 118 секунде полета возникла нештатная ситуация. Экипажу пришлосьэкстренно вернуться на землю. Никто не пострадал. Пятый канал публиковал видеозапись произошедшего, сделанную камерой, находящейся на борту космического корабля.

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