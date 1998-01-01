В польского журналиста запустили стаканом на программе Соловьева

В польского журналиста Якуба Корейбу полетел стакан во время очередной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Из себя вышел российский политолог Дмитрий Куликов, которого все время перебивал Корейба. Видеозапись инцидента Соловьев опубликовал в своем Twitter.
#соловьевlive Куликов стакан Корейба.. pic.twitter.com/wbIy8PUuoG— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 19 декабря 2018 г.
На ней видно, как поляк ничего не дает сказать россиянину, все время крича что-то параллельно. В конце концов Куликов хватает стакан и бросает в сторону Корейбы. Никто не пострадал, поскольку стакан упал на пол под ноги гостя из Польши. Позже Куликов сказал, что намеренно метал на пол и не целился в оппонента.
Владимир Соловьев встал на сторону соотечественника.
— Если будете орать, я подойду и по башке врежу так, что голосовые связки провялятся в пятую точку, — прокричал ведущий.
— Я вас не боюсь, — орал в ответ Корейба.
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