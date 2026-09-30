Страны СНГ будут возвращать незаконные активы мошенников

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Криптовалюта и заграничные счета больше не помогут уйти от правосудия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Криптовалюта и счета за границей больше не помогут мошенникам уйти от правосудия. Страны СНГ будут находить и возвращать незаконно полученные активы. Об этом заявил Александр Гуцан на 36-м заседании координационного совета генпрокуроров в Казани. Участники встречи обсудили заключение договора между государствами о сотрудничестве в этой сфере.

«Это позволило в текущем году арестовать в Республике Казахстан и Республике Таджикистан, ну а также могу озвучить это и в Монголии, Болгарии, Венгрии, Испании активы лиц, обвиняемых в крупных хищениях и налоговых преступлениях», — сказал Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан.

Делегаты также подписали соглашение по борьбе с терроризмом и экстремизмом. А завтра состоится заседание стран-участников ШОС. На повестке — популяризация традиционных семейных ценностей и защита детей от деструктивного контента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ВЭФ обсудили перспективы сотрудничества на азиатском треке. Генеральный прокурор Александр Гуцан подписал программы взаимодействия с коллегами из Мьянмы, Камбоджи и Таиланда, касающиеся противодействия преступлениям в налоговой и финансовой сферах, а также незаконному обороту криптовалюты.

Отдельной темой стала защита прав предпринимателей. В планах — обмен опытом, в том числе в области применения цифровых технологий для борьбы с коррупцией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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