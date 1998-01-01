Последнюю партию Су-35 в Китае встретили цветами и триумфальной аркой

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Контракт, принесший российской оборонной промышленности 2,5 миллиарда долларов, близится к завершению.

Фото, видео: www.globallookpress.com, CCTV-4

В сети появились фотографии торжественного приема, который организовали в честь прибытия последней партии российских истребителей Су-35 в КНР. Новые самолеты заменили Су-27 в шестой авиационной бригаде Народно-Освободительной армии Китая, базирующейся на аэродроме Суйцзы в провинции Гундун. Истребители ожидала пышная встреча с цветами, транспарантами и триумфальной аркой.

Пекин заказал 24 истребителя для своих ВВС, заключив контракт на 2,5 миллиарда долларов с «Рособоронэкспортом» в ноябре 2015 года. Первые четыре истребителя, собранных в Комсомольске-на-Амуре, отправились в Поднебесную уже год спустя, а в 2017-м Китай получил еще десять Су-35 в рамках поставки, осуществленной в два этапа — 3 июля и 30 ноября соответственно. Следующая партия самолетов была перегнана в КНР в июне 2018-го, а последние Су-35 прибыли на аэродром Суйцзы в ноябре этого же года. Окончательно контракт будет закрыт в 2020-м году, поскольку предусматривает поставку не только самолетов, но и оборудования класса «земля-воздух» и двигателей.

Выступая по видеосвязи, пилот ВВС Китайской Народной республики высоко оценил «высочаший уровень маневренности» Су-35. Таким образом, КНР стала первым иностранным клиентом, располагающим российскими истребителями класса «4++». Обозреватель вьетнамского издания «Vnmedia» отмечает, что новейший боевой самолет способен отслеживать до 30 целей одновременно, обладая превосходными возможностями для атаки по сравнению со своими западными аналогами. Су-35 оснащены 30-мм авиапушкой ГШ-30-1 и обладают боевой нагрузкой на 8 тонн. Срок службы самолета составляет 30 лет.

Ранее конструктор Су-57 рассказал «Пятому каналу» о преимуществах российского истребителя перед F-22 и F-35.

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