Путин поручил правительству определиться с ввозом иностранных самолетов

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Президент России Владимир Путин поручил Кабмину определиться насчет того, нужно ли продлевать ввоз в страну иностранных среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов после 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованных на сайте Кремля.

Принять решение Кабмин должен до 15 апреля 2019 года. После этого позиция России должна быть направлена в Евразийскую экономическую комиссию.

Помимо этого, Владимир Путин поручил правительству решить вопрос о дополнительных мерах господдержки авиа- и судостроительных компаний.

Ранее Пятый канал рассказывал о переговорах главы «Аэрофлота» с президентом России. На встрече Виталий Савельев доложил Владимиру Путину о планах компании.