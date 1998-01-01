В ЦБ сообщили, какие товары подорожают в 2019 году

В Центральном банке (ЦБ) сообщили, какие товары и на сколько подорожают в 2019 году. Соответствующий прогноз содержится в докладе Банка России «О денежно-кредитной политике», пишут «Известия».

Согласно ожиданиям ЦБ, что лидерами по росту цен станут бензин, дизельное топливо и табак, которые подорожают на 4,6%. Алкоголь станет дороже на 0,9%, автомобили — на 0,2%. Рост цена на эти товары обусловлен повышением налога на добавленную стоимость (НДС), а также акцизов на бензин, табак и автомобили. Подорожание алкоголя связывают с требованием Всемирной торговой организации об отмене льготных акцизов на российские вино и шампанское.

В регуляторе отметили, что рост цен на автомобильное топливо может спровоцировать рост цен и на другие товары. Так, о намерении поднять цены заявили в 60% опрошенных компаний. Прогноз Банка России по инфляции в 2019 году составляет 5-5,5%.

Ранее Пятый канал рассказывал о росте цен в 2019 году, который прогнозируют в Ассоциации компаний розничной торговли.