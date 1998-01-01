Мужчина с мачете напал на людей в больнице Лондона

Вооруженный мачете мужчина в среду, 19 декабря, напал на людей в лондонской больнице.

We are in attendance and aware of an incident at St Stephens Health Centre. We are dealing with it and one male arrested. — Tower Hamlets Police (@MPSTowerHam) 19 декабря 2018 г.

Полиция королевства заявила о задержании нападавшего. Все произошло в медицинском центре на улице Святого Стефана в Тауэр-Хэмлетс около 11 утра по местному времени.

— Мужчина был задержан неподалеку и доставлен в больницу с травмой. Полиция остается на месте, пока продолжаются расследование, — заявили правоохранители.

Обстоятельства и причины устанавливаются.