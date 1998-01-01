Фанаты Меган Маркл определили пол ее будущего ребенка

Беременность жены принца Гарри Меган Маркл продолжает волновать общественность. Если раньше поклонники строили догадки о дате родов, то теперь пытаются вычислить пол малыша.

Сделать выводы на этот счет людям помогли многочисленные фото девушки со светских мероприятий. На них можно рассмотреть форму и размер живота будущей матери. У поклонников Маркл не осталось сомнений: у нее точно будет девочка. Об этом говорит ее живот, стремящийся вверх. У матерей мальчиков же, наоборот, живот стремится вниз, пишет портал 7days.ru.

Новый член королевской семьи должен появиться на свет весной 2019 года. Об этом официально заявили во дворце. Однако британцы подозревают, что герцогиня не протянет так долго и родит в ближайшие два месяца — слишком уж большой у нее живот.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Меган Маркл погрузят в гипнотический сон.