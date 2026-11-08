Проверьте год рождения: кому положена социальная пенсия в 2027 году

СФР: в 2027 году на пенсию выйдут мужчины 1957 и женщины 1962 года рождения

Социальную пенсию по старости в 2027 году получат мужчины 1957 года рождения, а также женщины 1962 года рождения, постоянно проживающие в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Соцфонда.

«Право на социальную пенсию по старости в 2027 году имеют престарелые граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а именно: граждане Российской Федерации, мужчины 1957 года рождения и старше, и женщины 1962 года рождения и старше», — говорится в сообщении.

Также право на выплаты имеют иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России не менее 15 лет и входящие в аналогичную возрастную категорию.

Помимо этого, на упомянутые социальные выплаты могут рассчитывать представители малочисленных народов Севера при достижении возраста 55 лет у мужчин и 50 лет — у женщин. Для этого на момент назначения пенсии нужно постоянно жить на соответствующих территориях.

Как ранее рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, часть российских пенсионеров имеет право на прибавку к страховой выплате в январе. Депутат также подчеркнула, что до 1 февраля 2027 года удвоенная фиксированная выплата равняется 19 169,38 рубля в месяц, затем она увеличится.

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