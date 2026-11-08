Не только айтишники: какие профессии станут самыми востребованными через 10 лет

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 41 0

Работодатели будут особенно ценить сотрудников, которые владеют сразу несколькими профессиональными навыками и способны повышать производительность труда.

Самые востребованные профессии в России через 10 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Врач, инженер и сварщик названы самыми востребованными профессиями будущего

Инженеры, квалифицированные рабочие, медицинские специалисты и эксперты по кибербезопасности останутся востребованными на российском рынке труда даже через десять лет. Такой прогноз сделал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с ТАСС.

По мнению эксперта, высокий спрос сохранится на специалистов технических направлений. В частности, работодателям будут необходимы инженеры и конструкторы в машиностроении и авиастроении.

Не потеряют актуальности и традиционные рабочие профессии. Балынин включил в перечень токарей, слесарей, электриков, фрезеровщиков и сварщиков. В числе перспективных направлений экономист также назвал медицину. Особенно востребованными, по его оценке, останутся специалисты узкого профиля.

Кроме того, в ближайшее десятилетие сохранится потребность в сотрудниках, которые занимаются кибербезопасностью и противодействием мошенничеству.

Однако профессиональные знания сами по себе не станут единственным преимуществом при трудоустройстве. Балынин считает, что работодатели будут отдавать предпочтение кандидатам с широким кругозором, способным совмещать несколько компетенций. Особое значение приобретет умение применять знания из разных областей для повышения производительности труда.

 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие профессии сохранят востребованность в условиях развития технологий. Эксперты отмечали растущий интерес к специалистам, чья работа требует высокой точности, практических навыков и профессионального мастерства.

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