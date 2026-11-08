Солнца нет, сил тоже: россиянам объяснили, как вернуть бодрость

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 37 0

Специалисты советуют чаще бывать на улице, впускать в дом дневной свет и придерживаться стабильного режима сна.

Как побороть осеннюю хандру и адаптироваться к короткому дню

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Роспотребнадзор: свет, спорт и витамин D помогут в борьбе с осенней хандрой

Специалисты Роспотребнадзора поделились с РИА Новости рекомендациями о том, как помочь организму справиться с дефицитом солнечного света.

В первую очередь в ведомстве советуют обеспечить достаточный уровень освещенности в помещениях. В течение дня не стоит закрывать окна — шторы и жалюзи лучше держать открытыми, а при необходимости использовать дополнительные лампы.

Кроме того, даже при коротком световом дне важно находить время для прогулок на свежем воздухе, особенно в солнечные дни. Всего 20–30 минут на улице помогут заметно улучшить состояние и придать бодрости. Полезны и регулярные физические нагрузки любой интенсивности: они стимулируют выработку эндорфинов, которые поддерживают эмоциональный фон.

Также эксперты рекомендуют придерживаться стабильного режима сна, ложась и просыпаясь ежедневно в одно и то же время. Отдельное внимание стоит уделить рациону: включить в него продукты, богатые витаминами и минералами, и в первую очередь — источники витамина D, который помогает компенсировать недостаток солнца.

Поддержать организм в холодный сезон можно не только прогулками и правильным освещением, но и сбалансированным питанием. По словам специалистов, осенью на аппетит и самочувствие влияет сразу несколько факторов: уменьшение дневного света, смена режима сна, снижение активности и менее разнообразное питание.

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