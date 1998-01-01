Массовое отравление: в Шахтах ввели режим повышенной готовности

В Ростовской области лаборанты МЧС и медкомиссия ищут источник инфекции. Десятки людей госпитализированы с симптомами тяжёлого отравления. В больницах остаются 23 ребенка. У всех — высокая температура и рвота. Из-за массовой госпитализации все экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.

Врачи Шахтинской больницы знают одно — домой они попадут нескоро. Традиционный обход пациентов занимает чуть ли не половину рабочего дня. Больные: жалуются на одни и те же симптомы: рвота, расстройство желудка, головокружение.

— Болела голова у детей. Я думаю — инфекция, вирус. Может быть и вода мы умывались зубы чистили, — говорит жительница поселка Аюта.

Таинственная инфекция «подкосила» больше 40 жителей поселка Аюта и число отравившихся продолжает расти. Врачи уже потеряли счет просьбам о помощи. Пациенты живут на разных улицах, а болеют одним и тем же. Как будто пили из одного колодца.

— Первые пациенты начали поступать. Потом стали поступать дети с разных адресов с жалобами на рвоту, — рассказала главный врач детской городской больницы г. Шахты Светлана Казакова.

Чуть ли не клянутся докторам. Ничего не ели, только пили воду. Она была неприятная на вкус и странного цвета. Но сначала особой разницы никто не почувствовал. Догадались уже после…

— У воды был неприятный запах, а на вкус вроде ничего

— Вечером зубы почистил и поднялась температура. Из-под крана воду не пил, но умылся.

Но и это не спасло от отравления. Капля «чистой воды» в Аюте сейчас не просто на вес золота. Дороже любого драгоценного металла. Поселок, словно высушенная пустыня. Спокойно напиться не может никто.

Люди даже боятся подходить к своим колодцам. Мало ли, что «подцепишь» со дна ведром. Да и в домах все краны перекрыты. На всякий случай.

— Течет белая мутная с пленкой, Мы не пьем ездим к родственникам, — говорит местная жительница.

И так сейчас поступает большинство. История с массовым отравлением в Аюте настолько мутная, что даже эксперты не могут вывести источник загрязнения на «чистую воду».

Роспотребнадзор рекомендует жителям мыть руки и кипятить все что течет из-под крана. На вопрос «кто и зачем заразил воду» сейчас не может ответить никто. По одной из версий в воздух попали какие-то ядовитые токсины, которые осели в местной речке, по другой — более правдоподобной, в воду попали канализационные стоки после какой-то аварии. Но эксперты в области водоснабжения и ее опровергают.

— Как показали результаты, вода соответствует нормам САНПИНА. Были рядовые аварийные ситуации, которые устранялись без отключения. Версия попадания грунтовых вод исключена, — сказала пресс-секретарь Государственного унитарного предприятия Ростовской области управления развития системы водоснабжения Марина Ленина.

Мистика какая-то. В таинственном заражении воды уже разбираются следователи. Воду «не льют» — работают на месте.

Пока следователи думают, местные чиновники — делают деньги из воздуха, точнее из «чистой воды». Жители Аюты уже обвинили их в спекуляциях на дефицитных привозных «бутылках». Представители администрации все отрицают. Говорят, что и сами заболели. Утолить всеобщую жажду любопытства теперь пытаются эксперты Роспотребнадзора.