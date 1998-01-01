Большинство популярных в России колбасных изделий фальсифицировано

Среди продуктов, которые подорожают в первую очередь, специалисты называют колбасу. Затраты на ее производство существенные. Но на выходе получается — эксперты даже не берутся сказать, что именно. Вместо мяса — жир, и это в лучшем случай. По сути, как говорят эксперты, на прилавках — тонны фальсификата.

«Докторская», «Сливочная», «Молочная». Этикетки как будто внушают покупателю — колбаса вареная, диетическая. Вкусно, полезно и совсем недорого. Мяса, правда, где-то не хватает, да и с химией могут перестараться.

— Тут написано везде мясной продукт. Значит, естественно, тут и качество такое.

— На состав обращаю внимание. Говядина. Свинина. Потом уже шкурки куриные.

Мы решили проверить из чего, на самом деле, сделана самая популярная колбаса. Прежде всего, нас интересует надпись ГОСТ. Параллельно изучим под микроскопом продукт, изготовленный по техническим условиям. Кстати, инженер 1 категории Пери Джамалова колбасу не есть вообще. За годы работы в лаборатории чего только не насмотрелась.

— Очень часто в гостовских колбасах мы обнаруживаем присутствие коллагеновых животных белков. Делают из свиной или говяжьей шкурки, плазмы крови и других компонентов, — рассказал инженер 1 категории сектора по определению микробиологических показателей ФБУ «Тест — С.-Петербург» Пери Джамалова.

Пустить на колбасу хорошее мясо у прижимистого производителя рука не поднимется. Говядину можно заменить свининой или курицей. Самый дешевый вариант — обычный жир. Отвратительный запах и неприятный вкус отобьют пищевые добавки — фосфаты, нитраты, красители, стабилизаторы. Хорошо еще, если эконом-вариант на упаковке укажут. От таких доз химии и жира страдает весь организм.

— Это избыточный вес, инсульты, инфаркты, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и многие другие нарушения со стороны здоровья, — пояснил диетолог Андрей Бобровский.

Коммерсанты идут на любые ухищрения, только бы удешевить продукт. Антибиотики и те в колбасу добавляют. Докторская, когда-то гордость отечественного пищепрома, теперь для многих непозволительная роскошь. Именно настоящая.

— Классическая рецептура вареной колбасы это 60 процентов говядина. 35 — нежирной свинины. Остальное — это сухое молоко и яичный порошок. Специи, соль. Такая колбаса только по сырью будет стоить порядка 600-650 рублей, — сказал профессор, заведующий кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Александр Ишевский.

На полках магазинов средняя цена 200-300 рублей. Образцы — четыре торговые марки. Что называется, почувствуйте разницу. Колбаса с многообещающей аббревиатурой ГОСТ — никакого крахмала. Краситель не среагировал. А это уже товар, изготовленный по техническим условиям. Продукт растительного происхождения себя предательски выдает.

Никакой сенсации. Производитель, всегда бы так, все честно указал. Мясной продукт категории В. Значит, мяса в этой колбасе 40, а если очень повезет, 60 процентов. Скромно. Зато честно. Показатели микробиологии тоже приятно удивили.

— Такие показатели, как кмафанм, бактерии группы кишечной палочки, стафилококк, сальмонеллы, листерии. В образцах обнаружены не были, — сообщила ведущий инженер сектора по определению микробиологических показателей ФБУ «Тест — С.-Петербург» Тамара Артюхова.

Нам, можно сказать, повезло. Продукт попался удобоваримый. Пользы в нем никакой. Но и здоровью не навредит. Главное, чтобы в предновогодней суматохе, когда покупатели сметают с полок все подряд, колбасных дел мастера не переусердствовали.