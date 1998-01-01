ФСБ опубликовала видео задержания бандита с тротилом в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала видео задержания 57-летнего участника бандформирования, а также тайника, в котором он организовал хранение 12 килограммов тротила и 200 патронов.

Ранее сообщалось, что мужчина состоял в запрещенном в РФ «батальоне Челибиджихана», которым руководит Ленур Ислямов, организовавший подрыв ЛЭП в Херсонской области три года назад, что привело к обесточиванию полуострова.

Задержанному экстремисту предъявлено обвинение в незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ.

Пятый канал сообщал, что по данным ФСБ найденные взрывчатые вещества могли быть подготовлены для незаконного использования на территории Крыма.