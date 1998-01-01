Соцсеть ВКонтакте назвала самые популярные компьютерные игры 2018 года

Соцсеть ВКонтакте обнародовала рейтинг самых упоминаемых в 2018 году играх для персональных компьютеров и консолей. Оказывается, из новых игр чаще всего пользователи социальной сети обсуждали «Человека паука», Far Cry-5 и Fallout-76, а из игр, которые выходили в прошлые годы, — Counter-Strike: Global Offensive, CS: GO и Dota-2, сообщает пресс-служба сервиса.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что социальная сеть ВКонтакте пользуется самой большой популярностью у российской молодежи. На втором месте оказался видеохостинг YouTube, на третьем Instagram. Американская соцсеть Facebook расположилась на четвертой строчке рейтинга, составленного специалистами компании Brand Analytics.