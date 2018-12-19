Орбакайте растрогала Галину Волчек до слез

Известная российская певица Кристина Орбакайте, которая уже не первый год также играет в кино и театрах, заставила рыдать известного российского режиссера Галину Волчек. Об этом сообщает Утро.ру. Все дело в актерской игре дочери Аллы Пугачевой — она была настолько хороша, что худрук театра «Современник» не смогла сдержаться.

— В своем театре это было впервые… Вдруг расплакалась и не могу остановиться, — сказала Галина Борисовна.

Охваченная эмоциями Волчек позвонила Пугачевой и рассказала о фееричном успехе ее дочери. Алла Борисовна сперва засомневалась, но затем сама пришла на спектакль Орбакайте и убедилась в театральном таланте своей дочери.

Кристина Орбакайте дебютировала в возрасте одиннадцати лет в фильме «Чучело». С тех пор она снялась в нескольких десятках картин, в том числе в трех частях кино «Любовь-морковь». В театре «Современник» Кристина играет в спектакле «Двое на качелях».

Ранее Пятый канал сообщал про юбилей Галины Волчек.