«Трусливую» амфибию назвали в честь Дональда Трампа

Амфибию из рода толстокожих червяг, которая прячется в песок, назвали в честь президента США Дональда Трампа. Имя животному выбрали на специальном аукционе, а за переименование заплатили 25 тысяч долларов, сообщает портал RTVI.

Немалую сумму за новое название амфибии выложила компания EnviroBuild. На сайте организации также размещены забавные фото. Сооснователь организации Эйден Билл пояснил, почему выбрал именно Дональда Трампа.

По его словам, амфибия также как американский политик прячет голову в песок и видит только свет и тьму. В частности, Билл припомнил слова Трампа о том, что глобальное потепление — миф, придуманный в Китае.

Ранее Пятый канал сообщал о жуке, которого назвали в честь Егора Летова.