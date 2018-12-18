Саша Бортич показала своего любовника

Александра Бортич опубликовала в Instagram фото со своим новым возлюбленным. Как сообщают Дни.ру, им стал сын Валерия Савельва, депутата Законодательного собрания Свердловской области.

Актриса редко демонстрирует свою личную жизнь публике и на этот раз она была немногословна — под фото с мужчиной она оставила только хэштег #ага. Подписчики Бортич оказались куда разговорчивей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ага Публикация от Саша Бортич (@bortich) 18 Дек 2018 в 7:15 PST

— Вот это интрига! Так чей же это все-таки папа?

— Тот самый «новый Друг».

— А, вот кто твой новый любовник!!!

Некоторые юзеры начали искать необычные сходства «друга» Александры.

— Я одна вижу сходство с Джонни Деппом?

— На Притулу (украинский телеведущий и актер — прим. ред.) чем-то смахивает.

Александра Бортич — 24-летняя российская актриса, которая снималась в фильмах «Викинг», «Я худею» и других.

Ранее Пятый канал сообщал о подозрениях поклонников на тему беременности Бортич.