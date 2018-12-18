Саша Бортич показала своего любовника

, 2:04 Фото 202

Известная российская актриса опубликовала в Instagram снимок с сыном депутата.

Фото: Instagram @bortich

Александра Бортич опубликовала в Instagram фото со своим новым возлюбленным. Как сообщают Дни.ру, им стал сын Валерия Савельва, депутата Законодательного собрания Свердловской области.

Актриса редко демонстрирует свою личную жизнь публике и на этот раз она была немногословна — под фото с мужчиной она оставила только хэштег #ага. Подписчики Бортич оказались куда разговорчивей.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#ага

Публикация от  Саша Бортич (@bortich)

— Вот это интрига! Так чей же это все-таки папа?

— Тот самый «новый Друг».

— А, вот кто твой новый любовник!!!

Некоторые юзеры начали искать необычные сходства «друга» Александры.

— Я одна вижу сходство с Джонни Деппом?

— На Притулу (украинский телеведущий и актер — прим. ред.) чем-то смахивает.

Александра Бортич — 24-летняя российская актриса, которая снималась в фильмах «Викинг», «Я худею» и других.

Ранее Пятый канал сообщал о подозрениях поклонников на тему беременности Бортич.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

3:31
Ида Галич ответила на слухи о ее попытках увести Элджея у Насти Ивлеевой
3:05
Испугалась аттестации: Украинская учительница взяла детей в заложники — видео
2:47
«Добровольный эксгибиционизм» — Песков рассказал почему у Путина нет смартфона
2:26
Блогер, депутат и водитель: Какие профессии интересовали россиян в 2018 году
2:04
Саша Бортич показала своего любовника
1:39
Знаменитый Бэнкси показал видео с новым граффити
1:23
Видео: Серфер «оседлал» гигантскую волну и почти стал мировым рекордсменом
1:05
Видео: Пожар вспыхнул на химическом заводе в Бельгии
1:01
С 20 декабря в России вводится особый противопожарный режим
0:53
«Новизны нет»: Песков прокомментировал заявления Порошенко о Керченском проливе
0:38
Видео: Жители села под Нижним Новгородом скинулись на ремонт местной больницы
0:23
«Трусливую» амфибию назвали в честь Дональда Трампа
0:09
Украинские минометчики обстреляли окраину Донецка
23:58
Владимир Путин стал самой упоминаемой в СМИ персоной в 2018 году
23:46
В России могут отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД
23:35
Госдума завершает осеннюю сессию
23:18
Мутко пошутил, что после него российский спорт можно еще долго разваливать
23:03
Орбакайте растрогала Галину Волчек до слез
22:47
«Не корочки ради» — Илья Авербух рассказал, почему не пошел в политику
22:32
Соцсеть ВКонтакте назвала самые популярные компьютерные игры 2018 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Отличное меню к новогоднему столу от Пятого!

31 декабря специально для своих любимых телезрителей Пятый канал подготовил потрясающую новогоднюю программу из лучших фильмов и любимых хитов 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

«Последний мент» стал первым!

В воскресенье, 16 декабря, телезрительницы России подарили Пятому долю 10,1% в аудитории «Женщины 25-59» и первое место среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама