Блогер, депутат и водитель: Какие профессии интересовали россиян в 2018 году

В уходящем году россияне чаще всего искали вакансию водителя. Об этом сообщает портал URA.RU. Среди необычных запросов оказались депутат и блогер.

По данным аналитиков, самой популярной стала профессия водителя. Ее на сайтах по поиску работы люди искали рекордное количество раз — 540 тысяч. На втором месте оказался бухгалтер, на третьем — администратор.

Также специалисты собрали самые нетривиальные запросы. В 2018 россияне хотели стать миллионерами, олигархами, депутатами, блогерами и рэперами. Один человек оказался особо оригинален и решил поискать вакансию «патимейкера».

Ранее Пятый канал рассказывал о самых популярных запросах в Shazam.