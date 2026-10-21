Лазеры над трассой: под Краснодаром запустили подсветку дорог

На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром запустили комплекс лазерной подсветки

Передовую воздушную подсветку ночных дорог запустили в России. Лазерные лучи сияют над машинами на трассе М-4 «Дон» — там заработал пилотный комплекс из трех установок.

Цвета выбрали максимально яркие и контрастные. Цель — повысить внимание водителей, которые в темное время суток могут терять концентрацию, особенно на длинных дистанциях.

Место под Краснодаром выбрали не случайно. На этом участке оживленное движение — сходятся транзитные потоки, есть съезды и развязки. В сочетании с усталостью водителей это зона риска.

Ранее подобные установки заработали, например, в Китае и Казахстане. Для детальной статистики времени прошло мало, но расчеты показывают — аварийность может снижаться почти что вдвое.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.