Депутат Рады рассказал, что потеряла Украина из-за блокады Донбасса

Депутат Верховной Рады Украин Игорь Мосийчук рассказал, что Киев потерял после введения блокады Донбасса. По мнению украинского парламентария, Незалежная лишилась трех стратегически важных вещей: налоговых поступлений, угля и широкой агентурной сети. Слова Мосийчука передает ФАН.

По словам депутата, предприятия Донбасса были сплошь покрыты агентурной сетью Киева. Именно через нее координировались убийства командиров самопровозглашенной ДНР — Михаила Толстых по прозвищу Гиви и Арсена Павлова, известного как Моторолла.

— Уже сейчас можно об этом говорить, потому что оно исчезло, но на каждом этом предприятии действовала Служба внешней разведки Украины, действовали спецслужбы. И именно с площадок этих был ликвидирован и Гиви, и Моторола, — заявил Мосийчук.

Михаил Толстых был убит взрывом в собственном кабинете в феврале 2017 года. Павлов также погиб в результате взрыва в октябре 2016-го.

Ранее Пятый канал сообщал об обстрелах окраины Донецка ВСУ.