Случайно облил кипятком? Издевавшийся годами над экс-женой мужчина не признал вину

В Балашихе арестован мужчина, ошпаривший бывшую жену кипятком

Суд в подмосковной Балашихе отправил под стражу на 60 суток 40-летнего Владислава Шпака, ошпарившего бывшую жену Анастасию кипятком. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Сам мужчина не признал вину и назвал произошедшее несчастным случаем. По его словам, причиной конфликта стала ревность экс-супруги.

«Единственное, чем я ее обливал, — это любовью. <…> Ожоги были. Несчастный случай. Следователи во всем разберутся. <…> После этого случая она жива и скоро будет здорова», — заявил Шпак.

Обвиняемый рассказал, что ссора началась утром из-за потерянного телефона. После этого, утверждает он, случайно разбилась ваза с цветами и разлилась вода.

Прокуратура выступила за арест мужчины. Сторона обвинения указала, что ранее он неоднократно был судим за преступления против личности. Следствие считает, что на свободе фигурант мог скрыться либо оказать давление на потерпевшую и свидетелей. В итоге суд постановил заключить Шпака под стражу на 60 суток.

Соседи пары утверждают, что мужчина несколько лет издевался над бывшей супругой: якобы удерживал ее дома и неоднократно избивал, в том числе во время беременности. По их словам, обращения женщины в полицию не привели к результату.

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