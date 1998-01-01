В Петербурге засняли на видео очередной фонтан кипятка

Не выдерживают морозов и критики. В Петербурге теплосети продолжают фонтанировать кипятком. Этой ночью без отопления едва не остались несколько домов в одном из спальных районов города. Кипяток затопил парковку, водители переживают за свои машины. Местные жители уже посчитали: с начала зимы в городе на Неве каждый день случается в среднем по четыре аварии на теплосетях.

А в Новосибирской области несколько тысяч человек остались без холодной воды. В городе Бердск из-за прорыва также затопило всю прилегающую к домам территорию, причем, уровень воды очень высокий — до полуметра. Машины ушли под воду. Некоторые владельцы пытались выехать из этого импровизированного бассейна, но их автомобили заглохли. Теперь люди ждут, когда коммунальщики откачают воду.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что жители Красноярска в лютый мороз остались без тепла из-за прорыва кипятка.