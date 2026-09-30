Мог развалиться: самолет Flydubai потерял более четырех тысяч метров высоты за 29 секунд

Самолет Flydubai резко снизился с 9 до 4,5 километров по время полета

Boeing 737 авиакомпании Flydubai за считаные секунды потерял около половины высоты во время скандального рейса. Об этом свидетельствуют данные Flightradar, убедился корреспондент 5-tv.ru.

Самолет снизился примерно с 9 000 до 4 500 метров, а скорость достигала около 930 км/ч. При таких перегрузках воздушное судно теоретически могло разрушиться прямо в воздухе.

Boeing 737 выполнял рейс Дубай — Тель-Авив. Во время полета экипаж сначала передал код 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации, а затем — код 7500, который применяется при угрозе незаконного вмешательства, включая возможный захват. После этого израильские СМИ заявили о потере связи с экипажем. В ответ Израиль поднял в воздух истребители для проверки обстановки.

Не долетев до Тель-Авива, лайнер развернулся и начал удаляться от города. Позже появились данные, что борт может совершить посадку в аэропорту Саудовской Аравии. В итоге самолет приземлился там. После посадки выяснилось: признаков угрозы безопасности воздушного судна не обнаружено.

Фото: 5-tv.ru

Израильский 12-й телеканал опубликовал видео с борта Boeing 737 Flydubai, на котором произошел инцидент во время рейса из Дубая в Тель-Авив. На записи слышны крики пассажиров, напуганных происходящим.

Ранее сообщалось, что лайнер подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, используемый при возможном захвате воздушного судна. По предварительной версии, один из пилотов мог направить самолет в резкое снижение с высоты около 30 тысяч футов — примерно девяти километров.

По данным израильского канала, второй пилот вмешался и смог предотвратить дальнейшее снижение. На борту находились около 180 пассажиров. После инцидента лайнер изменил маршрут, выполнил разворот над Иорданией и приземлился в Саудовской Аравии.

Ранее 5-tv.ru писал о драке пилотов из России и Украины в кабине Flydubai.

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