Пилот, ранивший коллегу на рейсе в Израиль, оказался гражданином Омана

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 45 0

В нападении мог быть политический мотив.

Кем оказался пилот, ранивший коллегу на рейсе в Израиль

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Andreas Haas

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пилот, который ранил коллегу на рейсе в Тель-Авив, оказался родом из Омана. Об этом заявил корреспондент издания I24 Амихай Стайн.

«Пилот, который ранил другого пилота, оказался оманского происхождения<…> До сих пор неясно, что он пытался сделать — захватить самолет и направить его в Израиль, разбить или провести атаку в стиле 11 сентября», — заявил корреспондент.

Оман и Израиль находятся в напряженных отношениях на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке. Правительство страны официально не признает еврейское государство. Был ли в нападении политический мотив, пока не известно.

Ранее израильский 12-й канал сообщил, что подравшиеся на борту самолета пилоты оказались из России и Украины, но 9 канал опроверг эту информацию, подтвердив данные I24 о том, что агрессор — гражданин Омана. Также в публикации сообщили, что капитан оказался гражданином ОАЭ.

Самолет Boeing 737 выполнял полет по маршруту Дубай — Тель-Авив. В ходе рейса экипаж передал сигнал о чрезвычайной ситуации. Позже появились кадры с обстановкой в салоне — в момент нападения среди пассажиров началась паника.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.43
0.02 96.06
-0.19
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

12:38
«Оголенный нерв»: Соседов расплакался на последней встрече с Дейнегой
12:28
«Тяжелый путь»: ипотека не дает уйти Николаю Баскову уйти со сцены
12:23
Счастливая случайность: на борту Boeing 737 был дополнительный экипаж пилотов
12:21
Мог развалиться: самолет Flydubai потерял более четырех тысяч метров высоты за 29 секунд
12:19
Пилот, ранивший коллегу на рейсе в Израиль, оказался гражданином Омана
12:17
Одинокий и ранимый: Кудрявцева рассказала о последнем разговоре с Соседовым

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Прощание с Сергеем Соседовым началось в Москве
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен