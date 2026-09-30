Счастливая случайность: на борту Boeing 737 был дополнительный экипаж пилотов

На борту Boeing 737 оказался дополнительный экипаж пилотов

На борту самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, который совершил аварийную посадку в Саудовской Аравии, находилась дополнительная команда пилотов в гражданской одежде. Об этом сообщил 12-й израильский телеканал.

По данным канала, вторые пилоты находились на борту в рамках штатной тренировки и летели как обычные пассажиры. Именно они, как утверждается, смогли вмешаться в ситуацию и помочь стабилизировать самолет.

Ранее сообщалось, что самолет подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, который используется при возможном захвате воздушного судна. По данным 12-го израильского телеканала, связь с экипажем временно была потеряна.

Позже стало известно, что во время рейса из Дубая в Тель-Авив на борту произошел конфликт между членами экипажа. По предварительной версии, один из пилотов мог направить самолет в резкое пике с высоты около 30 тысяч футов (примерно 9 километров).

Высокопоставленный израильский чиновник заявил телеканалу, что наличие дополнительных пилотов стало решающим фактором в произошедшем.

«Большое везение этого рейса — в пилотах. Иначе мы получили бы ситуацию, словно взятую из сентября 2001 года или июля 1976-го», — приводит его слова 12-й канал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильский телеканал опубликовал кадры с борта самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, на котором произошел инцидент во время рейса из Дубая в Тель-Авив. На видео слышны крики пассажиров, которые были напуганы происходящим.

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