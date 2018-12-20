В США выявлено 700 случаев насилия над детьми со стороны священников

Генеральная прокуратура американского штата Иллинойс выявила почти 700 случаев насилия над детьми, в которых преступниками являлись священники. Как сообщает gazeta.ru, шесть епархий штата обнародовали список со 185 священнослужителями, нарушившими закон, но проверка выявила как минимум еще 500 подобных случаев. Речь шла о насилии, либо домогательствах в отношении детей.

Доклад, опубликованный генеральным прокурором Иллинойса, содержит неутешительные данные. По мнению представителя ведомства, церковные организации попросту не стали должны образом расследовать заявления о подобных преступлениях. Также правоохранители не исключают, что часть информации о насилии над несовершеннолетними могла быть просто сокрыта или проигнорирована.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что католическая церковь США заплатит жертвам священников-педофилов.