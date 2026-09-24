Спектакль состоится? Что случилось с актером Тимофеем Трибунцевым

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 2 190 0

В 19:00 в Театре Наций начнется спектакль «Дон Кихот», где он должен исполнить главную роль. Однако СМИ сообщают, что ему потребовалась «скорая».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Актер Трибунцев готовится выйти на сцену после новостей о проблемах со здоровьем

Актер Тимофей Трибунцев готовится сыграть в спектакле «Дон Кихот» на сцене Театра Наций вечером 24 сентября. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По словам собеседника, выход артиста на сцену в 19:00 состоится согласно плану. Ранее СМИ сообщали, что перед спектаклем Трибунцеву вызвали скорую помощь в Театр Наций.

По информации Mash, у 53-летнего актера возникли боли в спине. Отмечалось, что подобные приступы связаны с обострением хронического заболевания позвоночника. Медики оказали помощь на месте, после чего артист отказался от госпитализации.

В спектакле «Дон Кихот» Тимофей Трибунцев исполняет главную роль. Актер также известен по работам в сериалах «Домашний арест», «Метод», «Мертвое озеро», «Подслушано в Рыбинске» и фильмах «Серебряные коньки», «Монах и бес».

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