Прощание с заслуженной артисткой РФ Екатериной Дроновой прошло в Петербурге

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 64 0

Церемония прошла на Малой сцене Молодежного театра на Фонтанке.

Прощание с Екатериной Дроновой прошло в Петербурге

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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В Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с заслуженной артисткой России Екатериной Дроновой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу петербургского Молодежного театра на Фонтанке.

Гражданская панихида состоялась на Малой сцене и длилась с десяти утра до полудня. Театр открыл двери для всех, кто захотел проводить актрису в последний путь.

Дроновой не стало 21 сентября: она скончалась на 69-м году жизни после долгой болезни. В труппе Молодежного театра она числилась с 1989 года.

Зрители знали Екатерину Дронову не только по сцене. Она снималась в сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Каменская» и «Черный ворон». Также в ее фильмографии — картины «Операция „С Новым годом!“» и «Утомленные солнцем. Цитадель».

В 2008 году Дроновой присвоили звание заслуженной артистки России. В 2022-м она была отмечена дипломом XX Международного театрального форума «Золотой витязь».

Екатерина Владимировна вырастила дочь Анну Жамойду — выпускницу Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музыкального критика и журналиста Сергея Соседова, вероятно, предадут земле на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Дата прощания пока не объявлена — она зависит от того, когда тело будет привезено в российскую столицу.

Ранее в окружении музыкального обозревателя сообщили, что он ушел из жизни в возрасте 58 лет. Причиной стала тяжелая травма, полученная в результате падения с лестницы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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