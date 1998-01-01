Двойное волшебство: Дед Мороз и Йоулупукки встретятся в Ленобласти

Российский Дед Мороз и его финский коллега Йоулупукки встретятся на пограничном переходе «Брусничное» в четверг, 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Новогодние волшебники обменяются приветствиями и подарками, после чего отправятся поздравлять детей в Выборг. Дед Мороз и Йоулупукки зажгут в городе елку и примут участие в празднике «Новогодний калейдоскоп», на котором выступят творческие коллективы из двух стран.

Сразу после Выборга колдуны отправятся в финский пограничный город Лаппеэнранту. Там они пообщаются с горожанами и поздравят детей.

Ранее Пятый канал рассказывал о подарках, которые Санта Клаус подготовил президентам России, Америки и Финляндии.