Отец Александра Малинина мог умереть по недосмотру врачей

, 12:15 243

Супруга Николая Выгузова рассказала, что-только после третьего вызова врачи увезли его в больницу.

Фото: Instagram @alexandr_malinin

Отец известного российского исполнителя Александра Малинина скончался в реанимации одной из больниц Екатеринбурга на 80-м году жизни. Информация об этом появилась сегодня 20 декабря.

Год назад Николай Выгузов перенес инсульт, но через какое-то время восстановился и продолжал вести довольно активный образ жизни. Его жена рассказал порталу Rambler о том, что супруг поднимал гири, бегал по километру в день и занимался скандинавской ходьбой. Николай Степанович мечтал восстановиться и наладить отношения со своим звездным сыном. Не секрет, что Александр Малинин не общался со своим отцом.

Супруга рассказала, что ухудшение наступило месяц назад — Николай Степанович неожиданно упал на лестнице.

Дальше ему становилось все хуже. По словам супруги Выгузова, ей приходилось буквально упрашивать врачей, чтобы они оказали помощь отцу Малинина.

В конце концов, его забрали в больницу, но и там, как рассказала женщина, не все было должным образом. После шести дней, мужчину выписали, но дома ему стало хуже — в конечном итоге, Николай Степанович впал в кому. У него отнялась правая половина тела.

По словам супруги, врачи отказывались забирать Выгузова.

— Мы его до больницы живым не довезем. Вы согласны, чтобы мы поехали? — цитирует врачей портал со слов супруги отца Малинина.

В конце концов, Выгузова поместили в реанимацию, где он пролежал в течение недели. Его супруга, по ее словам, упросила врачей допустить ее к супругу.

 — Мы приехали, повидались. Он, видимо, нас ждал — через пару часов умер, — рассказал женщина.

После она пыталась связаться с Александром Малининым, чтобы сообщить о смерти отца, это ей удалось только с помощью сотрудников телевидения.

Народный артист РФ взял все расходы по организации похорон на себя.

Ранее Пятый канал рассказывал о смерти отца шоумена Гарика Харламова.

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