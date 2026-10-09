«Самый наглый пенсионер»: в Германии раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 29 0

Российский президент отметил свой 74-й день рождения в компании бывшего немецкого канцлера.

Реакция на встречу Шредера и Путина

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

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В Германии раскритиковали Шредера за встречу с Путиным

В Германии раскритиковали бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Bild.

«Позор для Германии. Предательство Европы. Нанесение вреда миру. Но, к сожалению, я и не ожидала от него ничего другого», — написала на своей странице в социальной сети представительница партии «Зеленые» Катрин Геринг-Эккардт.

Также осудила встречу Путина и Шредера депутат Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман. По ее мнению, экс-канцлер является самым наглым пенсионером в Германии, а сам визит «беспрецедентным позором».

Не удержался от комментария и глава социального крыла Христианско-демократического союза Германии Деннис Радтке. Он отметил, что Шредер не стал выступать перед парламентской следственной комиссией, сославшись на состояние здоровья. Но при этом он оказался в состоянии прилететь в Москву.

В российскую столицу бывший канцлер Германии прибыл 7 октября. О визите Шредера Путин узнал утром того же дня из сообщений в СМИ, после чего пригласил его к себе домой. В этот день президент РФ отмечал свой 74-й день рождения.

В Россию Шредер прилетел ради бизнеса. Он член наблюдательного совета ООО «Гиперглобус», которая является дочерней компанией немецкой розничной группы Globus. В Москве экс-канцлер провел встречу с руководством и сотрудниками торговой сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Германии возмущены тратами канцлера страны Фридриха Мерца на Украину. Свое недовольство высказал член бундестага от «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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