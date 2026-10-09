Захарова: Россия требует от Черногории объяснений по делу Звинчука

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Дарья Белова
Дарья Белова 19 0

Российское посольство выясняет обстоятельства задержания основателя «Рыбаря» и ожидает официального ответа местных властей.

Захарова о задержании главы Рыбаря

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Россия пытается получить разъяснения от властей Черногории по поводу задержания основателя Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

По словам дипломата, российская сторона пока не получила официального ответа от черногорских властей. После его поступления в МИД смогут подробнее прокомментировать ситуацию.

«Наших граждан мы никогда не оставляем в беде, будем ими заниматься. Вот сейчас мы должны получить официальный ответ и материалы от черногорской стороны», — подчеркнула Захарова.

Михаила Звинчука и других участников команды «Рыбаря» задержали 9 октября возле гостиницы Mövenpick Hotel в Черногории. По информации источника 5-tv.ru, причиной могли стать планы россиян снять документальный фильм об отношениях Подгорицы с НАТО.

Представители проекта подтвердили задержание и заявили, что Звинчук и его коллеги находились в стране на законных основаниях. По их словам, команда заранее оформляла необходимые документы для работы над материалом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США предложили вознаграждение до десяти миллионов долларов за информацию о людях, связанных с проектом «Рыбарь». Американский Госдепартамент обвинил медиапроект в попытках повлиять на выборы и распространении политического контента.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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