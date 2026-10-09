Тревогу не поднимали: пассажирку обнаружили мертвой в кресле после посадки
Находящиеся рядом люди не обращали на девушку внимания в течение всего полета.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Sun: пассажирку обнаружили мертвой в кресле после посадки
В Мексике 28-летнюю Абидай Лопес Солис обнаружили мертвой на борту самолета Volaris, который прилетел из Тихуаны в международный аэропорт Тапачулы. Об этом сообщает The Sun.
Тревогу подняли пассажиры, сидевшие в одном ряду с женщиной. Во время высадки она не двигалась и не отвечала. На борт вызвали экстренные службы. Однако прибывшие медики констатировали смерть.
Рейс приземлился по расписанию. Во время полета сообщений о необходимости медицинской помощи не поступало, экстренную посадку самолет не совершал.
Тело передали на вскрытие под контролем прокуратуры. Согласно приведенным в публикации сведениям судебно-медицинского исследования, смерть связали с остановкой сердца и дыхания по естественным причинам.
Официальный отчет о вскрытии прокуратура пока не опубликовала, расследование продолжается. О подозрениях на насильственную смерть не сообщается.
Лопес Солис летела домой, чтобы навестить родственников. Семья опознала ее тело в прокуратуре штата и организовала перевозку в родной город для похорон.
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