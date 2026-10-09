Первая подобная находка: уникального паразита нашли в Хабаровском крае

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Необычный организм обнаружили в образце мха, собранном у озера Амут.

В Хабаровском крае нашли новый вид паразитов амеб

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новый вид микроскопического паразита обнаружили на Дальнем Востоке

Ученые обнаружили на Дальнем Востоке новый вид микроскопического паразита, который живет и размножается внутри ядер амеб. Об этом сообщили в пресс-службе Института цитологии Российской академии наук (ИНЦ РАН).

«Наш научный коллектив в ходе исследования не только выделил в культуру паразита и его хозяина (амебы из рода Thecamoeba), но и подробно проследил все стадии развития паразита в ядре амебы в режиме реального времени», — сказала ведущий научный сотрудник Лаборатории цитологии одноклеточных организмов ИНЦ РАН Елена Насонова.

Новый организм получил название Nucleophaga amutiana. Его нашли в образце мха, собранном на берегу озера Амут в Хабаровском крае. Это первая находка представителя данного рода в России.

Во время наблюдений специалисты также впервые смогли увидеть, как делится многоядерная форма паразита. Ранее этот этап развития у подобных организмов не удавалось задокументировать.

До этого случая представителей этого рода находили только в Европе. Новая находка поможет ученым лучше изучить распространение и эволюцию этих микроскопических паразитов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Китае нашли крупнейшего из известных теризинозавров — Kayrasaurus changliensis.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:14
Создавать биоэкопоселки с атомными станциями предложили в Арктике
18:01
«Жужжалка» ожила: радио «Судного дня» вышло на связь дважды за день
17:50
Политический каннибализм: Зеленский и Кличко обменялись обвинениями на фоне блэкаута в Киеве
17:40
Собянин: новый путепровод улучшит транспортную доступность трех районов Москвы
17:30
Десятый тур РПЛ-2026/27: «Зенит» готов шатать таблицу, чтобы скинуть «Краснодар»
17:20
Суд отказал в домашнем аресте следователю по делу о пропаже драгоценностей Лерчек

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Свадьбы не будет? Дочь Любови Успенской удалила все фото с женихом
Ценности Лерчек: украшения блогера на 14 миллионов рублей пропали из сейфа следователя
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео