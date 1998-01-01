Россияне сократили траты на новогодние подарки

Россияне стали экономить на новогодних подарках. В ходе соцопроса эксперты холдинга «Ромир» выяснили, что средняя сумма, которую респонденты готовы потратить, заметно снизилась.

Для сравнения, три года назад она превышала 6,5 тысяч рублей. В этом году подарочный бюджет более чем на тысячу меньше.

Причем, резко снизилось и число желающих раскошелиться на такую сумму. Потратить более пяти тысяч рублей на подарки готовы лишь четверть опрошенных. Половина — готовит более дешевые сюрпризы родным. Есть и такие, кто вообще не собирается покупать подарки — 8%. И всего 2% респондентов могут себе позволить потратить на презент свыше 25 тысяч рублей.