«Очень удачный год»: астролог дала предсказания всем знакам зодиака в 2019 году

Наступающий 2019 год — год Свиньи — окажется очень удачным периодом для построения карьеры. Об этом Пятому каналу рассказала астролог Ксения Антонова.

По ее словам, данное предсказание распространяется абсолютно на все знаки зодика без исключения, поскольку символ год является трудолюбивым животным и, соответственно, особенно радо помогать в этой сфере.

Однако, чтобы наступающий год сложился удачно со 100%-ной вероятностью, символ стоит задобрить. Один из самых простых способов — правильно подобрать наряд в ночь с 31 декабря на 1 января.

— Овнам в новогоднюю ночь можно позволить себе желтый цвет и длинные платья, тельцам желательно надеть что-то из красного бархата, близнецам — пышные платья, ракам советую быть в одежде из коричневого бархата, львам можно выделиться в платье из шелка, девы могут выбрать наряды розового цвета, весам лучше быть контрастными — платье из шелка и меховая горжетка, — рассказала Антонова.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на то, свинья очень не любит вычурные и карнавальные образы, скорпионам разрешено выделиться. Представителям этого знака зодиака лучше всего выбрать ярко-красный наряд с сопутствующими аксессуарами.

— Стрельцам же, как и другим, рекомендовано, выбрать нежные наряд и украшения. Козерогам — шифон натуральных цветов, водолеи могут позволить себе яркие детали, а вот рыбам нужно сделать упор на элегантность , — добавила астролог.

Продолжая разговор о карьерной удаче в наступающем году, Ксения Антонова отметила, что, скорее всего, с большими трудностями, чем другим, она достанется рыбам.

— Но зато в этой ситуации свинья добавит им упорства, — сказала эксперт.

А вот одиноким близнецам, девам и стрельцам стоит находиться в ожидании главной встречи в своей жизни. Скорее всего, в 2019 году с ними случится настоящая любовь.

Ранее Пятый канал сообщал, какие подарки лучше подарить близким, друзьям и коллегам на Новый год, а также рассказывал об особенностях наступающего праздника.