В Петербурге продают документ с автографом Путина

В Санкт-Петербурге выставлен на продажу документ с подписью российского лидера. Соответствующее объявление размещено на онлайн-сервисе, передает 78.ru.

youla.ru

Речь идет о «свидетельстве о регистрации совместного предприятия из личного архива» от 1993 года. Продавец готов расстаться с бумагой с автографом Владимира Путина, который в то время занимал должность председателя комитета по внешним связям мэрии Петербурга, за 40 тысяч рублей. Предложением заинтересовались около ста человек.

youla.ru

Ранее Пятый канал рассказывал об именном шлеме, который Владимиру Путину подарил глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт.