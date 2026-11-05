Путин привился от гриппа отечественной вакциной

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Дарья Белова
Дарья Белова 39 0

Президент заверил, что ничего страшного не произошло, и отметил: российский препарат работает нормально.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Путин сообщил о прививке от гриппа отечественной вакциной

Президент России Владимир Путин сообщил, что около двух недель назад сделал прививку от гриппа российской вакциной. Об этом глава государства заявил в ходе совещания, посвященного открытию новых и реконструированных учреждений системы среднего профессионального образования в регионах России.

«Я могу вам сказать, что я привился. Ничего страшного. Российская прививка работает нормально. Недели две назад, наверное, примерно», — сказал Путин.

Глава государства не уточнил, какой именно препарат использовал для вакцинации и где сделал прививку.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к вакцинации против гриппа.

Перед процедурой рекомендуется посетить терапевта и обсудить с ним возможные противопоказания и особенности состояния здоровья.

Во время приема необходимо сообщить врачу о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавно перенесенных инфекциях. Самостоятельно принимать жаропонижающие и антигистаминные средства непосредственно перед прививкой не следует. Их необходимость также нужно предварительно обсудить со специалистом.

За один-два часа до вакцинации рекомендуется поесть. Кроме того, ведомство советует отказаться от алкоголя до и после процедуры.

На прием лучше надеть одежду, которая позволит легко освободить плечо.

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