Капитан московского «Спартака» поговорил с журналистом издания «Спорт-Экспресс» после сдачи экзамена на лицензию на лицензию УЕФА категории А в Высшей школе тренеров.

Футболист отметил, что пока не собирается завершать карьеру, однако задумается о будущем. Журналист задал Глушакову вопрос, какой из двух клубов Денис хотел бы возглавить — «Манчестер Юнайтед» или «Спартак».

— Конечно, «Спартак» — с улыбкой ответил капитан.

Ранее Пятый канал рассказывал о непростом периоде в жизни полузащитника «Спартака» — конфликт с болельщиками красно-белых усугубил громкий развод с супругой Дарьей.