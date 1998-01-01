В наукограде «Сколково» рассказали ФАН о том, как будут передвигаться в воздухе аэротакси.

Генеральный директор компании-разработчика «Бартини» Илья Ханыков заявил, что летательные аппараты будущего будут перемещаться по строго определенным воздушным коридорам. Маневрирование возможно только внутри заданной маршрутной «трубе».

— Наше мнение — технологически полной свободы перемещения летательного аппарата в воздухе не будет, будет воздушный коридор, своеобразная труба с границами, — сказал Ханыков.

Он добавил, что движение каждого аппарата будет контролироваться программным обеспечением. Каждое аэротакси будет получить отдельный маршрут, который при необходимости будет корректироваться в зависимости от приоритета других участников воздушного движения.

— Мы же не будем в воздухе стоять в пробке внутри одного воздушного коридора, — пояснил разработчик.

Глава компании отметил, что для запуска проекта достаточно уже имеющихся научных открытий, нужно все собрать их вместе.

Ранее Пятый канал рассказывал об испытаниях прототипа летающего такси, который завершился неудачно из-за мороза.