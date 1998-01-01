Максим Матвеев трогательно поздравил в Instagram свою жену Елизавету Боярскую с 33-м днем рождения, который у нее был 20 декабря. В своем послании актер называет супругу, подарившую ему в начале декабря второго сына, «чудом» и обещает, что их «тесная, мужская, семейная компашка» будет всегда и во всем ее поддерживать. К поздравлению он добавил несколько очень красивых и романтичных совместных снимков.

instagram @ maxim_matveev_

К поздравлению тут же присоединились сотни поклонников обоих актеров.

— С днем рождения Елизаветы! Здоровья ей огромного и счастья Вашей семье!

— Елизавете счастья беспредельного! И вам с ней рядом…

— Ваша жена — одна из самых красивых женщин. Я помню, когда увидела ее в клипе у Меладзе, такая уххх! С днем рождения!

— Как прекрасно, когда муж, спустя годы, пишет такое поздравление! Красиво и трогательно! Вы прекрасны! Счастья Вам! — пишут они.

Ранее Пятый канал публиковал первое фото Максима Матвеева с новорожденным сыном Гришей, которое он выложил в Instagram спустя сутки после его появления на свет.