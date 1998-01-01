Анна Седокова намерена родить четвертого ребенка и поступить в театральный

Бывшая солистка «ВИА Гры» и мама троих детей Анна Седокова ошарашила подписчиков заявлением, что собирается поступить «на актерский в Театральный», как только родит еще одного ребенка. Такие планы на будущее певица изложила в подписи к забавному видео со съемок клипа Иды Галич. Героини ролика — мамаши в халатах отплясывают зажигательный танец на кухне среди шумящих детей, рядом с мужиком в трусах и майке и персонажем в костюме медведя.
Многие подписчики остались в недоумении, так и не поняв, шутка это или серьезно.
— Аня а Вы что опять беременны или это старое видео?
— В смысле «сейчас рожу еще одного»? Седокова, ты опять беременна?!
— Аня, не надо никуда поступать, вы и так талантище и большая молодец, — пишут они.
Ранее Анна Седокова рассказала, как рыдала в отеле после унизительного выступления на корпоративе в Сочи, где публика ела шашлык и смотрела на нее «как на клоуна».