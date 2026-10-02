Анна Седокова не явилась на заседание по иску семьи Яниса Тиммы

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 21 0

Разбирательство вокруг имущества спортсмена продолжается.

Седокова не пришла на заседание по иску семьи Тиммы

Фото: © РИА Новости/Анатолий Медведь

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Певица Анна Седокова не явилась на судебное заседание по иску семьи ее покойного бывшего супруга Яниса Тиммы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

В сентябре Останкинский суд не принял доводы представителей певицы о наличии брачного договора между Седоковой и Тиммой. Теперь стороне ответчика предстоит представить доказательства того, что деньги, на которые была приобретена квартира на Авиационной улице, являются личными средствами артистки.

По словам адвоката Маргариты Гавриловой, из этого следует, что аргументы Седоковой о существовании брачного договора судом не были приняты. В итоге заседание по иску семьи Тиммы к Седоковой перенесли на 2 октября. Сумма требований семьи, связанных с квартирой, составляет 37 миллионов рублей.

Янис Тимма умер 17 декабря 2024 года. После его смерти возник спор вокруг имущества, приобретенного во время брака с Седоковой. Семья спортсмена обратилась в суд с требованием о разделе совместно нажитого имущества. Окончательное решение по спору пока не принято.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Аусма обратилась к певице Анне Седоковой на фоне судебного спора о наследстве спортсмена. Женщина заявила, что семья считает часть имущества приобретенной на средства Тиммы. По ее словам, перед отъездом в Москву в октябре 2024 года сын оставил ей список этого имущества. Представители семьи представили документ в суде.

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