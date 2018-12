Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил об уходе в отставку

Глава Минобороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил об уходе со своего поста. 20 декабря он написал письмо президенту страны Дональду Трампу, в котором сообщил о своем намерении уйти, информирует RT.

В сообщении американскому лидеру он указал, что США нужно использовать все инструменты для борьбы с Россией и Китаем и посоветовал найти министра обороны с более схожими взглядами.

— Очевидно, что Китай и Россия, например, хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью — получить право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности, — написал он.

«Because you have the right to have a Secretary of Defense whose views are better aligned with yours… I believe it is right for me to step down from my position.» pic.twitter.com/HqkGDp7kBJ