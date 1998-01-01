Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил об уходе в отставку

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Руководитель Министерства обороны предложил президенту США Дональду Трампу найти ему замену с более схожими взглядами.

Фото: www.globallookpress.com

Глава Минобороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил об уходе со своего поста. 20 декабря он написал письмо президенту страны Дональду Трампу, в котором сообщил о своем намерении уйти, информирует RT.

В сообщении американскому лидеру он указал, что США нужно использовать все инструменты для борьбы с Россией и Китаем и посоветовал найти министра обороны с более схожими взглядами.

— Очевидно, что Китай и Россия, например, хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью — получить право вето на решения других стран в области экономики, дипломатии и безопасности, — написал он.

Мэттис отметил, что КНР и Россия хотят продвигать свои собственные интересы «за счет своих соседей, Америки и наших союзников»

— Вот почему мы должны использовать все инструменты американской мощи для обеспечения совместной обороны, — заключил Мэттис.

К слову, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что у Дональда Трампа с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом имелись разногласия по некоторым вопросам. Она сказала, что «президент (Трамп — прим.ред.) и министр Мэттис согласились, что будут придерживаться разных мнений по ряду вопросов, но у них по-прежнему хорошие отношения. Он (Мэттис — прим. ред.) хорошо служил стране и президенту, у них будут хорошие отношения».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в середине декабря Сергей Шойгу предложил Джеймсу Мэттису обсудить вопросы соблюдения ДРСМД.

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