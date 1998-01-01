Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил об уходе в отставку

Глава Минобороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис заявил об уходе со своего поста. 20 декабря он написал письмо президенту страны Дональду Трампу, в котором сообщил о своем намерении уйти, информирует RT.
В сообщении американскому лидеру он указал, что США нужно использовать все инструменты для борьбы с Россией и Китаем и посоветовал найти министра обороны с более схожими взглядами.
Defense Sec. Mattis resignation letter:— NBC News (@NBCNews) 20 декабря 2018 г.
«Because you have the right to have a Secretary of Defense whose views are better aligned with yours… I believe it is right for me to step down from my position.» pic.twitter.com/HqkGDp7kBJ
Мэттис отметил, что КНР и Россия хотят продвигать свои собственные интересы «за счет своих соседей, Америки и наших союзников»
К слову, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что у Дональда Трампа с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом имелись разногласия по некоторым вопросам. Она сказала, что
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в середине декабря Сергей Шойгу предложил Джеймсу Мэттису обсудить вопросы соблюдения ДРСМД.